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Названы дата и место прощания с Людмилой Алексеевой

Общество

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в клинической больнице №15 в Москве 8 декабря

Названы дата и место прощания с Людмилой Алексеевой
Robert Couse-Baker
Траурная свеча

Москва, 9 декабря 2018, 22:10 — REGNUM  11 декабря в Москве в Центральном доме журналиста пройдет прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Прощание с Л.М.Алексеевой … состоится во вторник, 11 декабря, с 10:00 мск до 13:00 мск в Центральном доме журналиста», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в клинической больнице №15 в Москве 8 декабря.

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