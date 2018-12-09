Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД

Москва, , 20:48 — REGNUM Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

По ее словам, Колокольцев присутствовал на мероприятии в качестве приглашенного гостя, а не политического деятеля.

«Присутствие … Колокольцева в качестве приглашённого гостя на XVIII съезде Партии «Единая Россия» не нарушает норм законодательства», — отметила она.

Ранее в СМИ прошла информация, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев, появившийся на съезде «Единой России», якобы мог нарушить закон о полиции.

Как передавало ИА REGNUM, общероссийский съезд «Единой России» прошел в Москве 7−8 декабря.

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