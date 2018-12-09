Скорый двухэтажный поезд «Ижевск-Москва» отправился в свой первый рейс

Ижевск, , 19:08 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвящённое отправлению в свой первый рейс двухэтажного поезда «Ижевск-Москва», состоялось на железнодорожном вокзале в Ижевске. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги РЖД.

В составе поезда 13 вагонов и вагон-ресторан, за раз он может перевезти 800 пассажиров, это на 300 человек больше, чем обычный поезд. В поезде нет плацкартных мест, все вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, кофе-машинами и установками для питьевой воды. В вагонах есть розетки для зарядки различных гаджетов и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Сообщается, что время путешествия до Москвы на таком поезде сократится на 45 минут.

Решение о вводе в эксплуатацию двухэтажных вагонов на данном направлении РЖД было принято из-за увеличения пассажиропотока.

Ранее сообщалось о запуске скоростных электропоездов «Ласточка» из Санкт-Петербурга до города Тосно. Всего на данном маршруте будут курсировать четыре таких электропоезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Петербурга запустили новый маршрут «Ласточек» в Ленобласть