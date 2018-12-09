Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
18:34:46 МСК

Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Общество

«Произошло знакомство»

Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сергей Нарышкин

Москва, 9 декабря 2018, 18:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин познакомились еще в 1980 году. Об этом в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил сам Нарышкин.

Он уточнил, что после учебы на факультете Высшей школы КГБ (в настоящее время — Академия ФСБ) в Москве его направили в Ленинград (Санкт-Петербург).

По его словам, в разведывательном подразделении Ленинградского управления (КГБ), куда и определили его на работу, уже работал будущий глава государства.

«Так и произошло знакомство (Нарышкина и Путина)», — заявил глава СВР.

Читайте также: Нарышкин: Россия готова к равноправному диалогу с Западом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить