Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Москва, , 18:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин познакомились еще в 1980 году. Об этом в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил сам Нарышкин.

Он уточнил, что после учебы на факультете Высшей школы КГБ (в настоящее время — Академия ФСБ) в Москве его направили в Ленинград (Санкт-Петербург).

По его словам, в разведывательном подразделении Ленинградского управления (КГБ), куда и определили его на работу, уже работал будущий глава государства.

«Так и произошло знакомство (Нарышкина и Путина)», — заявил глава СВР.

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