Традиционный марафон Санта-Клаусов прошёл в Мадриде

Мадрид, , 17:24 — REGNUM Традиционный ежегодный забег Санта-Клаусов состоялся в Испании. Об этом 9 декабря сообщает ABC.

Семь тысяч человек в костюмах Санта-Клаусов приняли участие в традиционном марафоне по улицам Мадрида. Взрослых участников забега сопровождали дети в костюмах помощников Санта-Клауса — эльфов.

Данная акция направлена на сбор средств для фонда Intheos, который занимается оказанием помощи онкобольным.

Сообщается, что маршрут длиной пять километров пролегал по главным улицам Мадрида от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна.

Организаторы марафона уверяют, что это был самый многочисленный забег Санта-Клаусов в этом году.

Накануне забег Санта-Клаусов состоялся в Великобритании. Здесь пятикилометровый марафон бежали пять тысяч человек.

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