Питание осужденных в четырех калужских колониях не соответствовало ГОСТу

Калуга, , 16:11 — REGNUM Калужской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в 2018 году неоднократно, с привлечением специалистов регионального Роспотребнадзора и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, проводились в колониях проверки, в ходе которых в столовых пенитенциарных учреждений производился отбор проб блюд, которыми питались осужденные.

Как сообщил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM прокурор Михаил Гридунов, в деятельности четырех исправительных учреждений области при приготовлении пищи для осужденных были выявлены факты несоответствия требованиям ГОСТа на калорийность, наличии бактерий группы кишечных палочек, а также нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

«В целях устранения нарушений, прокуратурой в адрес начальников пенитенциарных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, — сказал Гридунов. — Кроме того, в связи с необеспечением надлежащего качества питания два замначальника исправительного учреждения привлечены к административной ответственности».

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