Чашу возрастом более 4000 лет британец купил на блошином рынке

Лондон, , 15:36 — REGNUM Чашу возрастом более 4000 лет приобрёл на блошином рынке британец Карл Мартин, сообщает портал LiveScience.

Глиняный сосуд, украшенный изображением антилопы, привлёк внимание Карла Мартина во время его прогулки пять лет назад по блошиному рынку в Южном Дербишире. Мужчина приобрёл чашу вместе с другим глиняным горшком за пять долларов.

Дома британец использовал уникальный сосуд как подставку для зубных щёток в ванной, не догадываясь об его истинной ценности.

Несколько лет спустя Мартин устроился на работу в аукцинный дом и при разгрузке вновь поступивших на продажу изделий обратил внимание, что некоторые керамические изделия, подготовленные к продаже на аукционе, сильно похожи на его чашу.

Чаша была отдана владельцем на экспертный анализ, который подтвердил, что возраст керамического изделия составляет около 4000 лет. Сосуд был создан примерно в 1900 году до нашей эры на территории современного Афганистана.

Ранее сообщалось о подведении итогов полевого археологического сезона 2018 года в Крыму. За текущий год в фонды музеев-заповедников Крыма археологами было сдано более 14 000 находок.

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