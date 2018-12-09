В Тюменской области отмечен рост коррупции

Тюмень, , 15:02 — REGNUM В Тюменской области на треть увеличилось число выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в интервью, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Владимир Владимиров привёл статистику за 10 месяцев 2018 года. В Тюменской области за это время зарегистрировано 340 коррупционных деяний, что на 34% больше прошлогодних показателей. В 2017 году их было 253. Почти половина из содеянного в 2018 году — 167 преступлений — это факты взяточничества.

Успешными антикоррупционными делами 2018 года Владимир Владимиров считает пресечение преступной деятельности уже бывших руководителя областного управления Федеральной налоговой службы, первого заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, начальника областной больницы УФСИН России по Тюменской области, директора Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанка», главы Московского муниципального образования Тюменского района, главы управы Центрального административного округа администрации Тюмени, начальника подразделения государственного бюджетного учреждения «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и других.

Отдельной строкой проходят коррупционные преступления, которые квалифицируются как коммерческий подкуп, и совершаются не чиновниками, а ответственные лица предприятий. В качестве примера Владимир Владимиров привёл дело бывшего заместителя директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго» — «Тюменские распределительные сети», который был осуждён за получение «откатов» на общую сумму более 39 миллионов рублей от охранной фирмы. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

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