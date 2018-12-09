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Специальную награду за вклад в развитие туризма получил кот из Эрмитажа

Общество

Награду вручил лично губернатор Ленинградской области

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 9 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Специальную награду за вклад в развитие и популяризацию туризма в Ленинградской области получил постоянный обитатель Эрмитажа кот Ахилл. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Кот из Эрмитажа прославился в социальной сети Instagram как предсказатель результатов футбольных матчей во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Прогнозы кот делал прямо из музея Эрмитаж.

Также кот приглашал своих подписчиков посетить Музей Кошки во Всеволожском районе Ленинградской области.

Награду хвостатому победителю — 8 килограммов кошачьего корма — вручил лично губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе в финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards десяти туристических проектов из Тамбовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: 10 туристических проектов Тамбовщины вышли в финал федерального конкурса

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