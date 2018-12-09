13 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Москва, 9 декабря 2018, 14:26 — REGNUM 13 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом 9 декабря сообщается на портале «Яндекс. Расписание».
Изменения в расписании вылетов более всего коснулись аэропорта «Домодедово». Здесь отменено шесть рейсов и задержано два.
В аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса и задержано три.
В аэропорту «Внуково» и подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании авиарейсов нет.
Причины задержки и отмены рейсов не сообщаются.
Напомним, что ранее в аэропортах столицы из-за непогоды были отменены или задержаны около 30 авиарейсов.
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