13 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Москва, , 14:26 — REGNUM 13 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом 9 декабря сообщается на портале «Яндекс. Расписание».

Изменения в расписании вылетов более всего коснулись аэропорта «Домодедово». Здесь отменено шесть рейсов и задержано два.

В аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса и задержано три.

В аэропорту «Внуково» и подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании авиарейсов нет.

Причины задержки и отмены рейсов не сообщаются.

Напомним, что ранее в аэропортах столицы из-за непогоды были отменены или задержаны около 30 авиарейсов.

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