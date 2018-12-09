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Гидрометцентр объявил «Желтый» уровень погодной опасности в Москве

Общество

В столичном регионе ожидается гололёд

Москва, 9 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  В Московском регионе на вечер воскресенья, 9 декабря, и ночь на 10 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Уточняется, что вечером на дорогах Москвы и Московской области ожидается гололед. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 21:00 сегодняшнего дня и следующие 12 часов.

Сейчас в столице идет снегопад, температура воздуха до — 4 градусов Цельсия.

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