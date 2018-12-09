Албанские студенты вышли на улицу с требованием снизить плату за обучение

Тирана, 9 декабря 2018, 13:02 — REGNUM 5 декабря тысячи албанских студентов вышли на улицы Тираны с требованием облегчить финансовую нагрузку при обучении. К студентам столичных университетов присоединились студенты из других городов — Эльбасана, Шкодры.
8 декабря, в день Молодежи, к протестам присоединились студенты всех университетов Албании, а также их родители.
Протестующие прошли, исполняя гимн Албании, перед президентской резиденцией, по кварталу «Блок» (квартал в Тиране, где во времена диктатуры проживали представители партийной элиты), а затем перед министерством образования.
Протестующие заявили, что не остановятся, пока их требования не будут удовлетворены и намерены продолжить акцию в ещё больших масштабах 11 декабря.
Как сообщает албанское новостное агентство «Балкан Веб», студенты направили в министерство образования список своих требований:
- Уменьшение вдвое платы за обучение
- Увеличение с 10% до 50% веса студенческих голосов при отборе кандидатов на посты декана и ректора и увеличение числа представителей студентов в академическом сенате на 20%.
- Поддержка студенческих научных исследований.
- Поддержка студентов, обучающихся в докторантуре, из фондов по финансированию научных исследований.
- Улучшение условий в университетских общежитиях.
- Удвоение бюджетных расходов на высшее образование.
- Предоставление всем студентам карты студента в течение текущего академического года