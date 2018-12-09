Албанские студенты вышли на улицу с требованием снизить плату за обучение

Тирана, , 13:02 — REGNUM 5 декабря тысячи албанских студентов вышли на улицы Тираны с требованием облегчить финансовую нагрузку при обучении. К студентам столичных университетов присоединились студенты из других городов — Эльбасана, Шкодры.

8 декабря, в день Молодежи, к протестам присоединились студенты всех университетов Албании, а также их родители.

Протестующие прошли, исполняя гимн Албании, перед президентской резиденцией, по кварталу «Блок» (квартал в Тиране, где во времена диктатуры проживали представители партийной элиты), а затем перед министерством образования.

Протестующие заявили, что не остановятся, пока их требования не будут удовлетворены и намерены продолжить акцию в ещё больших масштабах 11 декабря.

Как сообщает албанское новостное агентство «Балкан Веб», студенты направили в министерство образования список своих требований: