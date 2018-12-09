Тюменцы, купив билеты на концерт рэпера, остались без денег

Тюмень, , 13:08 — REGNUM Тюменцам, купившим билеты на концерт рэпера МОТа, после отмены его выступления не вернули деньги обратно. Управление Роспотребнадзора рекомендует в целях урегулирования возникшей ситуации предъявить организатору концерта претензию о возврате денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Концерт был отменён 27 октября 2018 года. Сперва по неизвестным причинам мероприятие неоднократно переносилось. А после отмены деньги за приобретенные билеты предпринимателем не возвращены.

«Данный факт свидетельствует о наличии признаков нарушения прав потребителей в части возврата денежных средств за неоказанные услуги», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Управление рекомендует предъявить организатору претензию, которую необходимо направить по почте заказным письмом с уведомлением по адресу предпринимателя, либо вручить её по адресу хозяйствующего субъекта, зафиксировав при этом факт получения.

В случае неудовлетворения претензии Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово оказать содействие в подготовке коллективного искового заявления и принять участие при его рассмотрении в суде.

Отметим, что в Тюмени неоднозначно относятся к творчеству новомодных авторов, которые называют себя рэперами. Ранее Тюменский родительский комитет выступал с инициативой отмены концертов ряда исполнителей, в чьих текстах содержится «ненормативная лексика, призыв к асоциальному поведению, эксплуатация интереса к сексу, суицидальные мотивы (у отдельных исполнителей), развязные, вульгарные, циничные манеры».

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