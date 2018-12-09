Всего треть опрошенных в мире относятся к России позитивно — исследование

Москва, , 11:37 — REGNUM Преобладающее мнение в новом опросе исследовательского центра Pew в 25 странах заключается в том, что Россия сейчас играет более важную роль в международных делах, чем десять лет назад. Но рост не означает, что Россию любят больше: тот же опрос показал, что взгляды на Россию во многом негативны. Об этом сообщает Pew Research Center на своем официальном сайте.

В глобальном масштабе всего 34% выражают благоприятное мнение о России, в то время как около четверти (26%) уверены, что Путин поступает правильно в мировых делах. Только в четырех странах — Филиппинах, Тунисе, Южной Корее и Греции — по крайней мере половина опрошенных положительно относятся к России. В отличие от этого, большинство в Северной Америке и большей части Европы видят Россию в негативном свете.

В 16 из 25 стран Россия рассматривается чаще неблагоприятно, чем благоприятно. Только в четырех странах не менее половины респондентов положительно оценивают Россию: Филиппины (63%), Тунис (55%), Южная Корея (53%) и Греция (52%). Взгляды на Россию особенно негативны в Европе и Северной Америке, так, в Европе в среднем только 27% в 10 странах имеют позитивное мнение о России; в Соединенных Штатах эта доля составляет всего 21%.

В Азии рейтинги в основном положительные на Филиппинах и в Южной Корее, но отрицательные в Японии (68% негативно настроенных против 26% позитивно). На Ближнем Востоке 55% тунисцев выражают положительное мнение о России, по сравнению с 34% израильтян, которые говорят то же самое.

На вопрос о том, играет ли Россия более важную, менее важную или столь же важную роль в мире по сравнению с тем, что было 10 лет назад, в среднем 42% в 25 обследованных странах говорят, что Россия сегодня более влиятельна. При этом примерно шесть из десяти или более человек в Греции, Израиле и Тунисе считают, что влияние России растет, а во Франции, Нидерландах и Великобритании с этим согласны около половины. В США же 52% считают, что влияние Москвы растет, но есть разница в зависимости от партийных предпочтений: 61% демократов считают, что Россия играет более важную роль, в то время как только 44% республиканцев с ними согласны.

Как сообщало, социологи выяснили, в каких странах хотят усиления России. Места в первой тройке без учета самой России заняли Армения, Сербия и Белоруссия.