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Из Петербурга запустили новый маршрут «Ласточек» в Ленобласть

Общество

Он связал крупный райцентр Тосно с Московским вокзалом Санкт-Петербурга

Из Петербурга запустили новый маршрут «Ласточек» в Ленобласть
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пригородный поезд Ласточка

Тосно, Ленинградская область, 9 декабря 2018, 11:01 — REGNUM  С Московского вокзала Санкт-Петербурга в воскресенье, 9 декабря, запущено движение скоростных пригородных электропоездов «Ласточка» до города Тосно — районного центра Ленинградской области.

Время в пути на скоростном поезде составит всего 46 минут, это на 14 минут быстрее, чем на обычных электричках. На маршруте до Тосно будут курсировать четыре «Ласточки», с остановками на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино.

Пять вагонов поезда рассчитаны на 443 пассажира. Стоимость билета на «Ласточку» до Тосно — 121 рубль.

В зоне обслуживания АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» электропоезда «Ласточка» работают еще на нескольких маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Пскова, Ораниенбаума и Калище.

Кроме того, «Ласточки» до Великого Новгорода и Пскова делают дополнительные кратковременные остановки в Гатчине, Луге и Тосно.

Как отмечают в правительстве Ленинградской области, пенсионерам и региональным льготникам предоставляется круглогодичный льготный проезд как в пригородных электричках, так и в скоростных «Ласточках».

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