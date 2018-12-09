Правозащитница Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года

Москва, , 07:49 — REGNUM Глава Московской Хельсинской группы, член президентского совета по правам человека, в прошлом советский диссидент, правозащитница Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Известно, что Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15. Причина смерти не уточняется. В последние годы она тяжело болела. ПО словам Федотова, Алексеева не прекращала работу до последних дней.

«Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал глава СПЧ.

Федотов считает, что кончина Алексеевой — это страшная потеря для всего правозащитного движения в России.

Телеграмму с соболезнования в связи со смертью Алексеевой её родным и близким направил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил большой вклад Алексеевой в развитие гражданского общества. Путин подчеркнул, что всегда уважала ее принципиальную позицию по многим вопросам российской жизни.