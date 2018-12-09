В США умер один из первых чернокожих военных летчиков страны

Нью-Йорк, США, , 05:12 — REGNUM Американец Уилфред Дефо, служивший в первом в истории подразделении военно-воздушных сил США, состоящем из афроамериканцев, скончался на 101-м году жизни в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что тело ветерана было обнаружено в его квартире в Гарлеме полицейскими, которых вызвали соседи. Точная причина смерти бывшего летчика неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

Напомним, во время Второй мировой войны в американских военно-воздушных силах были сформированы два подразделения, состоящие из афроамериканцев. Среди них были летчики, штурманы, стрелки и техники. Подразделения получили неофициальное название «Пилоты из Таскиги». Уилфред Дефо служил авиатехником в одном из этих подразделений. После окончания войны он работал почтальоном.