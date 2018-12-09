Владимир Этуш после болезни вернулся на сцену театра Вахтангова

Москва, , 04:27 — REGNUM Народный артист СССР, актер Владимир Этуш после болезни впервые вышел на сцену в театре имени Вахтангова, сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что актер исполнил главную роль в спектакле «Бенефис». Ранее, 25 ноября этот спектакль был заменен на другой по причине плохого самочувствия Владимира Этуша. Однако после болезни актер решил вновь выйти на сцену театра.

По словам пресс-службы, Этуш в настоящее время находится в хорошем самочувствии и оптимистичном настрое. Отмечается, что актерская труппа театра очень обрадовалась возвращению известного артиста.

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