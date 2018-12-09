Британец купил древнюю чашу всего за пять долларов

Лондон, , 04:09 — REGNUM Житель Великобритании Карл Мартин приобрел на рынке чашу с изображением антилопы, чтобы хранить в ней зубные щетки. Через несколько лет он обнаружил, что чаша была сделана около четырех тысяч лет назад.

Как отмечает портал Live Science, Мартин купил чашу и горшок у продавца на рынке за 5 долларов. А через несколько лет он устроился на работу в аукционный дом. Там он ознакомился с древними лотами, которые были похожи на приобретенную некогда чашу. Он обратился к экспертам, которые подтвердили, что чаша была создана около четырех тысяч лет назад на территории современного Афганистана.

Британец удивился этой информации. По его словам, он не представляет, как такой древний предмет мог оказаться на распродаже автомобилей в Южном Дербишире.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в китайской провинции Сычуань на медном руднике были обнаружены множественные следы различных динозавров. Эксперты, изучившие отпечатки, пришли к выводу, что жившие в этих местах динозавры умели плавать.

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