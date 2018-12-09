«ИрАэро» приостановила полеты в китайский Хайкоу

Иркутск, , 03:52 — REGNUM Авиаперевозчик «ИрАэро» приостановил программу полетов в китайский город Хайкоу из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Полеты в Хайкоу приостановлены с 7 декабря, рейсы аннулированы из-за задолженности и систематического нарушения графика выплат «Жемчужной Рекой». Речь идет о сложном решении в безвыходной ситуации, отметили в компании.

По заказу туроператора «Жемчужная река» компания «ИрАэро» планировала чартерные рейсы из Китая в Уфу, Самару, Хабаровск, Челябинск, Казань, а также рейсы из Санкт-Петербурга и Кемерово в Китай.

«Мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором «Жемчужная река» перед нашей авиакомпанией», — подчеркнул первый заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Панфилов.

О решении перевозчика уведомлены Ростуризм, Минтранс и Роавиация.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября около 300 российских туристов несколько дней не могли покиуть китайский остров Хайнань из-за поломки лайнера компании «ИрАэро».

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