В Польше восстановили памятник советским военнопленным

Варшава, , 02:56 — REGNUM На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.

По словам председателя польского общества «Курск» Ежи Тыца, занимающегося восстановлением советских памятников, а окрестностях Горыни находились нацистские концлагеря, где работали советские военнопленные. Он отметил, что могила была в плачевном состоянии, польские власти не выделяли денег на ее содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября польские власти начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, который был установлен в 1946 году в Скарышевском парке Варшавы. После демонтажа мэрия Варшавы намерена передать фрагменты памятника в музей.

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