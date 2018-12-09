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В Польше восстановили памятник советским военнопленным

Общество

Памятник был отреставрирован без помощи польских властей

Варшава, 9 декабря 2018, 02:56 — REGNUM  На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.

По словам председателя польского общества «Курск» Ежи Тыца, занимающегося восстановлением советских памятников, а окрестностях Горыни находились нацистские концлагеря, где работали советские военнопленные. Он отметил, что могила была в плачевном состоянии, польские власти не выделяли денег на ее содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября польские власти начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, который был установлен в 1946 году в Скарышевском парке Варшавы. После демонтажа мэрия Варшавы намерена передать фрагменты памятника в музей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Варшаве начался демонтаж памятника Благодарности Красной армии

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Судьба советских военных памятников в Польше
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