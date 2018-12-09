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Британский посол в России опечален смертью Алексеевой

Общество

Дипломат отметил смелость правозащитницы и твердость её принципов

Москва, 9 декабря 2018, 01:32 — REGNUM  Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что опечален уходом из жизни правозащитницы, одного из основателей Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге британского посольства в Twitter.

«Опечален смертью Людмилы Алексеевой. Она была первопроходцем в области защиты прав человека в СССР и России», — приведены в сообщении слова Бристоу.

Дипломат отметил смелость правозащитницы и твердость её принципов. Он добавил, что многим её будет не хватать.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в Москве, в городской клинической больнице № 15 в возрасте 91 года. Причина смерти правозащитницы пока не названа.

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