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Бойцы Росгвардии приняли присягу на площади Победы в Калуге

Общество

По окончании мероприятия, военнослужащие прошли торжественным маршем

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Бойцы Росгвардии приняли присягу на площади Победы в Калуге
Фото Андрея Хорошавина. Пресс-служба Управление Росгвардии по Калужской области. ©
Новички Росгвардии приняли Военную присягу

Калуга, 8 декабря 2018, 18:28 — REGNUM  В преддверии Дня героев Отечества, на площади Победы Калуги сегодня, 8 декабря, восемьдесят военнослужащих по призыву дали торжественную клятву на верность Отечеству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области

В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, военный комиссар области полковник Сергей Кузьменков, первый заместитель городского головы Калуги Алексей Волков, представители духовенства, командование и личный состав войсковой части Росгвардии, родные и близкие новобранцев.

«Приняв присягу, помните, что с этой минуты нет важнее задачи, чем служба Родине верой и правдой», — сказал командир части полковник Александр Муца.

По окончании мероприятия, военнослужащие прошли торжественным маршем. Родные новобранцев познакомились с условиями ратной службы и быта военнослужащих, смогли пообщаться с командирами подразделений, в которых проходят службу их дети.

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