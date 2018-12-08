Бойцы Росгвардии приняли присягу на площади Победы в Калуге

Калуга, , 18:28 — REGNUM В преддверии Дня героев Отечества, на площади Победы Калуги сегодня, 8 декабря, восемьдесят военнослужащих по призыву дали торжественную клятву на верность Отечеству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области

В церемонии приведения к Военной присяге приняли участие заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, военный комиссар области полковник Сергей Кузьменков, первый заместитель городского головы Калуги Алексей Волков, представители духовенства, командование и личный состав войсковой части Росгвардии, родные и близкие новобранцев.

«Приняв присягу, помните, что с этой минуты нет важнее задачи, чем служба Родине верой и правдой», — сказал командир части полковник Александр Муца.

По окончании мероприятия, военнослужащие прошли торжественным маршем. Родные новобранцев познакомились с условиями ратной службы и быта военнослужащих, смогли пообщаться с командирами подразделений, в которых проходят службу их дети.

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