В Обнинске состоялся IV российско-армянский форум по здравоохранению

Обнинск, Калужская область, , 16:56 — REGNUM В Обнинске Калужской области на базе медицинского научного радиологического центра им. А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ 7 декабря состоялся Российско-Армянский форум по здравоохранению.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на форуме прошло обсуждение вопросов реализации национальных программ по онкологии и радиологии, развития электронного здравоохранения и телемедицины.

В работе форума медиков двух стран приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн, руководители ряда крупнейших научных медицинских организаций двух стран, медицинские работники, ученые, представители общественности.

В режиме видеоконференцсвязи в форуме участвовали главные внештатные специалисты-онкологи и ведущие специалисты 30 российских регионов.

В своем выступлении глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила значимость данного события для развития приоритетных направлений национальных отраслевых систем: «Значение прямого доверительного диалога между организаторами здравоохранения, врачами и специалистами наших стран сложно переоценить. Прошедшие годы показали высокую востребованность нашего форума как уникальной площадки для обсуждения общих тем».

Федеральный министр подчеркнула, что в 2018 году главная тема обсуждения — профилактика и лечение онкологических заболеваний: «Президентом России Владимиром Путиным перед нами поставлена задача по снижению смертности от онкологических заболеваний. В рамках национального проекта «Здравоохранение», который начинает реализовываться в январе 2019 года, нами подготовлен комплексный федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В ближайшие годы мы должны сформировать единую вертикально интегрированную противоонкологическую систему — от первичного звена здравоохранения до ведущих национальных онкологических центров. Кроме этого планируется выработать тотальную настороженность к онкологическим заболеваниям у врачей первичного звена. Для этого будет внедряться интерактивная, хорошо иллюстрированная образовательная программа».

По словам Вероники Скворцовой, важнейшую роль в решении поставленных задач играет профилактика и расширение скринингов, в первую очередь в ходе диспансеризации. При этом министр отметила, что онкология — та область медицины, которая наиболее тесно сопряжена с инновационным развитием.

Приветствуя собравшихся, губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил организаторов форума за возможность его проведения на калужской земле. Глава региона напомнил о необходимости поощрения специалистов, которые на ранних стадиях выявляют предрасположенность пациентов к онкологическим заболеваниям.

В рамках форума состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Напомним, форум, организованный по инициативе министерств здравоохранения России и Армении, проводится ежегодно с 2014 года.