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Фото обнаженных туристов из Дании на пирамиде Хеопса возмутило Египет

Общество

Прокуратура начала расследование происшествия

Фото обнаженных туристов из Дании на пирамиде Хеопса возмутило Египет
Василий Поленов. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

Каир, 8 декабря 2018, 15:11 — REGNUM  Пара туристов из Дании возмутила власти и общественность Египта неуважительным отношением к одной из главных достопримечательностей страны — пирамиде Хеопса, пишет газета Kurier 8 декабря.

Уже несколько дней в сети распространяется фотография, на которой туристы изображены обнаженными на 140-метровой пирамиде Хеопса. Они забрались туда с целью заняться любовью. Обработано ли изображение с помощью фотошопа, до сих пор не ясно. Наряду с фото появилась видеозапись, на которой датские туристы взбираются на пирамиду посреди ночи.

Ответственный за охрану древних памятников министр Халид аль-Анани заявил местной прессе, что власти занимаются расследованием этого возмутительного эпизода. К расследованию привлечена Генеральная прокуратура.

Как правило, власти ограничиваются предупреждением в отношении туристов, поднимающихся на пирамиды без разрешения. На ночь комплекс пирамид закрывается, к ним приставляется охрана.

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Политическая жизнь Египта
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