Фото обнаженных туристов из Дании на пирамиде Хеопса возмутило Египет

Каир, , 15:11 — REGNUM Пара туристов из Дании возмутила власти и общественность Египта неуважительным отношением к одной из главных достопримечательностей страны — пирамиде Хеопса, пишет газета Kurier 8 декабря.

Уже несколько дней в сети распространяется фотография, на которой туристы изображены обнаженными на 140-метровой пирамиде Хеопса. Они забрались туда с целью заняться любовью. Обработано ли изображение с помощью фотошопа, до сих пор не ясно. Наряду с фото появилась видеозапись, на которой датские туристы взбираются на пирамиду посреди ночи.

Ответственный за охрану древних памятников министр Халид аль-Анани заявил местной прессе, что власти занимаются расследованием этого возмутительного эпизода. К расследованию привлечена Генеральная прокуратура.

Как правило, власти ограничиваются предупреждением в отношении туристов, поднимающихся на пирамиды без разрешения. На ночь комплекс пирамид закрывается, к ним приставляется охрана.