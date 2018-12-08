Microsoft расширила функции родительского контроля для XBox

Редмонд, США, , 14:15 — REGNUM Компания Mircosoft расширила возможности родительского контроля на игровой приставке XBox для кросс-платформенных игр и ввела несколько новых функций. Об этом сообщает Thurrott.

Новые настройки родительского контроля, предотвращающие негативное воздействие на детей через консоль Microsoft XBox, будут распространяться на кросс-платформенные игры.

Также в Microsoft добавили две новые функции: возможность запретить доступ к определённой игре и возможность блокирования общения через консоль.

Теперь список настроек родительского контроля XBox состоит из 17 инструментов, включая управление временем активности приставки, ограничением покупок игр и настройками конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года пользователи портала Reddit рассказали, что дети быстро нашли способы обойти ограничения родительского контроля на новой операционной системе iOS 12 для iPhone.