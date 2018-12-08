Суббота, 8 Декабря 2018 года
13:41:36 МСК

Австралийским спецслужбам откроют доступ к зашифрованной переписке

Общество

Соответствующий закон принят нижней палатой парламента

Канберра, 8 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Законопроект, обязывающий компании предоставлять доступ к зашифрованным данным в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями правоохранительным службам, приняли в нижней палате парламента Австралии. Об этом сообщает Reuters.

Правящей коалиции и оппозиционной лейбористской партии в Австралии удалось договориться о новом законе, регулирующем предоставление зашифрованных данных администрациями IT-компаний.

В случае непредставления данных, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, на компании будут налагаться штрафы размером до $7,3 млн.

Законопроект получил одобрение нижней палаты парламента, ожидается, что он будет принят Сенатом до конца года.

В парламенте отметили, что этот закон необходим для противодействия терроризму и организованной преступности.

Представители правозащитной организации The Digital IndustryThe Digital Industry Group Inc, отстаивающей интересы Facebook, Google, Microsoft, Oath и Twitter, заявили Reuters, что новый закон нарушает законодательство о неприкосновенности частной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что операторы связи должны сотрудничать со спецслужбами для пресечения террористической деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить