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В Великобритании «минировавший» школы шутник получил тюремный срок

Общество

Злоумышленник также устроил панику на борту международного авиарейса

В Великобритании «минировавший» школы шутник получил тюремный срок
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Попался

Лутон, Великобритания, 8 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  7 декабря в городе Лутон 19-летний житель Великобритании был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в шантаже. Осужденному вменяется в вину рассылка угроз тысячам школ, пишет газета Kleine Zeitung.

Электронные письма с сообщениями о взрывных устройствах в зданиях привели к эвакуации более 400 школ в Великобритании. Кроме того, однажды злоумышленник сообщил полиции Сан-Франциско, что якобы его дочь была взята в заложники на борту летящего в США самолета. После посадки самолета полиция приняла меры, чтобы спасти несуществующую заложницу.

Вынесший приговор судья заявил, что обвиняемый полностью осознавал последствия своих действий. «Вы играли в кошки-мышки с властями», — сказал он.

Судья особо отметил извращенное чувство юмора молодого человека.

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