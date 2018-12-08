В Великобритании «минировавший» школы шутник получил тюремный срок

Лутон, Великобритания, , 11:28 — REGNUM 7 декабря в городе Лутон 19-летний житель Великобритании был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в шантаже. Осужденному вменяется в вину рассылка угроз тысячам школ, пишет газета Kleine Zeitung.

Электронные письма с сообщениями о взрывных устройствах в зданиях привели к эвакуации более 400 школ в Великобритании. Кроме того, однажды злоумышленник сообщил полиции Сан-Франциско, что якобы его дочь была взята в заложники на борту летящего в США самолета. После посадки самолета полиция приняла меры, чтобы спасти несуществующую заложницу.

Вынесший приговор судья заявил, что обвиняемый полностью осознавал последствия своих действий. «Вы играли в кошки-мышки с властями», — сказал он.

Судья особо отметил извращенное чувство юмора молодого человека.