Маск рассказал об употреблении марихуаны и своем характере

Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск в интервью CBS рассказал об особенностях своего характера и о своем опыте употребления мариуханы.

По словам Маска, у него очень импульсивный характер, что выражается в необычном для окружающих поведении. Также его импульсивность выражается в сообщениях в социальных сетях, которые он публикует.

«Кто-то самовыражается, используя свои волосы, а я использую Twitter», — отметил предприниматель.

Примечательно, что американская комиссия по ценным бумагам считает, что Маск использует свои сообщения в социальных сетях для биржевых махинаций. В проведенном комиссией расследовании было установлено, что Маск своими сообщениями в Twitter пытался оказать влияние на курс акцией его компании Tesla. Этот инцидент стоил Маску поста генерального директора Tesla и $20 млн.

Бизнесмен утверждает, что несмотря на импульсивность, созданная им компания Tesla — это свидетельство предельной стабильности. Маск отметил, что подобная компания давно бы развалилась, если бы он был по-настоящему сумасбродным.

Также во время интервью разговор зашел об употреблении наркотиков. 7 сентября стало известно, что Маск в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience употребил марихуану.

При этом интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Тот ответил утвердительно. Стоит отметить, что с 1 января 2018 года в американском штате Калифорния, где проходило интервью, употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Фотография Маска, курящего марихуана разошлась в сети на мемы.

Однако в интервью CBS Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как это правильно делать.

«Любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить, что я понятия не имею, как употреблять марихуану. Я в принципе не умею это делать, честно», — сказал Маск.