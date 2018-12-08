Прокуратура Петербурга проверяет «комедию» о блокадном Ленинграде — СМИ

Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку в связи с подготовкой к выходу на экраны фильма режиссера Алексея Красовского «Праздник», анонсированного как комедия, действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Об этом сообщил сам Красовский телеканалу «Дождь», предоставив в доказательство уведомление о необходимости явиться в прокуратуру, которое получил один из создателей фильма.

Надзорное ведомство хочет пообщаться с этим не названным человеком «для пояснения обстоятельств производства кинофильма» и «представить текст сценария кинофильма «Праздник», а также видеоматериалы для изучения».

Как сообщает источник, уведомление подписано начальником отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Режиссер Красовский опасается, что против него могут возбудить уголовное дело по «экстремистской» или экономической статье УК РФ.

«Они хотят увидеть сценарий, посмотреть фильм первыми, получить все материалы, не понимая, что есть частная собственность и это не их дело вообще», — заявил режиссер.

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Напомним, по словам Алексея Красовского, его фильм «Праздник» является «черной комедией» о «людях, которые даже в самые тяжелые для страны времена умудрялись жить лучше всех». Съемки ленты завершены, идет монтаж, фильм будет готов к прокату в 2019 году.

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Народный артист России Николай Буров заявил ИА REGNUM, что комедийный жанр в истории о блокадном Ленинграде неуместен, блокада — это предмет скорби и гордости, с которым не нужно ни оригинальничать, ни шутить.

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Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра культуры Владимира Мединского ни в коем случае не выдавать прокатного удостоверения фильму Красовского.

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В то же время Союз кинематографистов и Гильдия киноведов и кинокритиков заявили, что общественное обсуждение фильма допустимо лишь после его первого публичного показа, а вопрос о выпуске спорных произведений в прокат может решать только суд, если нарушен закон.

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В Санкт-Петербурге в конце октября у блокадной мемориальной доски на Невском проспекте прошла акция «Молодой гвардии» против выхода фильма «Праздник».

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