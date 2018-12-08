Дефиле в костюмах и топлесс: в ФРГ выбирают «Мистера Германию 2019»

Доббин-Линстов, Германия, , 08:56 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, в немецком городке Линстов (Мекленбург — Передняя Померания) пройдет конкурс красоты для мужчин «Мистер Германия 2019», передает канал N-TV.

За звание «первого красавца» сражаются представители 12 федеральных земель ФРГ, а также победители конкурса «Мистер Интернет» и первенства в западной, северной и восточной частях страны — всего 16 человек.

Финалисты представят себя публике и членам жюри в двух дефиле: проход в костюме, а затем в джинсах с обнаженным торсом. Также они дадут интервью.

Конкурс красоты «Мистер Германия» (Mister Germany) проводится ежегодно с 1993 года. В конкурсе могут принимать участие мужчины в возрасте от 16 до 35 лет.

С 2000 года эксклюзивное право на проведение мероприятия принадлежит корпорации из Ольденбурга Miss Germany Corporation. Mister Germany не стоит путать с Mister Deutschland — другим конкурсом, который проводится в Бергхайме (Северный Рейн — Вестфалия).