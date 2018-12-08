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Президент футбольной федерации Перу арестован по подозрению в убийстве

Общество

Суд распорядился о превентивном заключении Эдвина Овьедо сроком на полтора года

Президент футбольной федерации Перу арестован по подозрению в убийстве
ErikaWittlieb
Под арестом

Лима, 8 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  Президент футбольной федерации Перу Эдвин Овьедо подозревается в заказе убийства двух членов профсоюза, сообщает агентство Prensa Latina.

7 декабря суд города Чиклайо принял решение о превентивном заключении Овьедо сроком на 18 месяцев. Днем ранее он был арестован по подозрению в участии в коррупционной судебной сети.

Эдвин Овьедо также ожидает решения суда о предварительном заключении сроком на 36 месяцев по делу о коррупционной сети. Ее бежавший лидер, судья Сесар Иностроса был арестован в Испании.

Предполагается, что Овьедо оплатил поездку Иностросы в Россию на Чемпионат мира по футболу — 2018 взамен на его благосклонность в судебном расследовании убийства двух членов профсоюза. Они были убиты в 2012 и 2015 годах, оба работали на принадлежащем Эдвину Овьедо сахарном заводе.

Футбольную федерацию Перу после ареста Овьедо возглавил его заместитель Августин Лосано. Он объявил, что запланированная спортивная повестка не изменится.

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Футбол
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