Суббота, 8 Декабря 2018 года
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В США показали самого маленького теленка

Общество

Он весит всего около 4,5 килограмм

Джексон, США, 8 декабря 2018, 04:55 — REGNUM  Врачи ветеринарной клиники университета штата Миссисипи продемонстрировали самого маленького теленка в мире из попадавших в лечебное учреждение на осмотр. Об этом представители университета сообщили на официальной странице Facebook вуза.

Сообщается, что теленок Билли весит всего около 4,5 килограмм. Из-за небольшого роста и веса теленка хозяин опасался, что животное болеет. Однако осмотр показал, что теленок здоров.

https://www.facebook.com/MSUCVM1/posts/10156900289803792

Университет пообещал сообщать и в дальнейшем о судьбе этого животного.

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