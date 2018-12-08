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Пушков: Падающий в сугроб беспилотник — профанация за 12 млн рублей

Общество

Если бы тестировать начали раньше — аппарат улетел бы в дальний сугроб

Москва, 8 декабря 2018, 03:07 — REGNUM  Прототип аэротакси, показанный в «Сколково» и улетевший в сугроб, выглядит как профанация, заявил 8 декабря председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

«То, что взлетело в Сколково и упало в сугроб, выглядит не как аэротакси, а как профанация за 12 млн рублей. Гендиректор (у этого «чуда» есть гендиректор!) объяснил: неудача, мол, вызвана долгим ожиданием начала испытаний (?!). Взлети чудо техники раньше, упало бы в дальний сугроб», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в инновационном центре «Сколково» был представлен прототип аэротакси. На опубликованном видео прототип с трудом взлетает на небольшую высоту, пролетает несколько метров и падает в сугроб. Разработчики пока не могут назвать причину падения беспилотника.

Читайте ранее в этом сюжете: Прототип аэротакси улетел в сугроб на презентации в «Сколково»

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