Российский телеканал с анимэ и фэнтези начнет вещание 10 декабря

Москва, , 01:49 — REGNUM Телеканал FAN в России запустит свое вещание с 10 декабря, сообщает пресс-служба компании «Сигнал Медиа», которая является дистрибьютором канала.

Сообщается, что телеканал будет специализироваться на показе фильмов и сериалов в жанре анимэ, фэнтези, фантастики, а также фильмов и сериалов, снятых по комиксам. Канал запустит в вещание компания «Цифровое телевидение», он будет доступен сетям платного ТВ. Отмечается, что целевая аудитория телеканала — люди в возрасте от 14 до 28 лет.

Отмечается, что зрители телеканала смогут посмотреть новые фильмы и сериалы «буквально через неделю» после мировой премьеры в HD-качестве. Дистрибьютор подчеркивает, что, как правило, целевая аудитория FAN смотрит такие фильмы обычно в плохом качестве и с плохим переводом, скачивая контент из интернета.