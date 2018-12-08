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Главу движения «За права человека» оставили под арестом

Общество

Арест сократили на срок 16 суток

Москва, 8 декабря 2018, 01:59 — REGNUM  Под арестом останется глава движения «За права человека» Лев Пономарев, передает 8 декабря радиостанция «Эхо Москвы».

Решением Мосгорсуда от 7 декабря Пономареву сократили срок ареста с 25 до 16 суток. Отмечается, что, по словам Генри Резника, члена президентского совета по правам человека, этот арест — опасный прецедент в контексте проблемы свободы слова.

Напомним, 6 декабря Тверской суд признал Пономарева виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Причиной стал его репост по поводу акции в защиту фигурантов дела экстремистской организации «Новое величие».

Согласно решению суда, Пономарев своим репостом призывал сограждан принять участие в несогласованной акции «За наших и ваших детей». Тверской суд арестовал его на 25 суток, защитой была подана апелляция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут оценивать это решение суда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева

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