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Машков предложил создать театральный квартал рядом с Сухаревской площадью

Общество

Театр можно будет посещать уже с утра: там планируется открыть кафе

Машков предложил создать театральный квартал рядом с Сухаревской площадью
Иллюстрация: Oiff.com.ua
Владимир Машков

Москва, 8 декабря 2018, 01:15 — REGNUM  Художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков предложил создать театральный квартал рядом с театром на Сухаревской площади. Это предложение Машков сообщил журналистам.

Он заявил, что хотел предложить столичным властям внести район, где располагается Театр Табакова в программу «Моя улица» для того, чтобы сделать театральный квартал. Если инициатива будет реализована, то театр можно будет посещать уже с утра — там планируется открыть кафе, а также проводить мастер-классы и экскурсии. Также Машков напомнил о своем предложении установить памятник «Атом солнца» на Сухаревской площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально Машков стал худруком театра в мае 2018 года. К работе на новой должности он приступил уже 23 апреля — спустя 40 дней со смерти Олега Табакова.

Читайте ранее в этом сюжете: Машков стал художественным руководителем театральной школы Табакова

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