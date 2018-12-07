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Писательница-русофоб призвала запретить российскую музыку на Украине

Общество

Ницой не уточнила, запрещать стоит русскоязычную музыку, или музыку, созданную в России

Киев, 7 декабря 2018, 23:54 — REGNUM  Российскую музыку нужно срочно запретить, поскольку она напоминает боевикам «АТО» о пытках в плену, заявила украинская писательница Лариса Ницой 7 декабря в эфире телекнала ObozTv.

«Очень много наших пленных, которые вернулись из плена… их пытали враги под российскую музыку! Они врубают свою российскую попсу и пытают наших бойцов!», — заявила Ницой.

Напомним, ранее местные власти Ивано-Франковской области запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе.

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Отметим, ранее Лариса Ницой призывала запретить мультфильм «Маша и Медведь», поскольку, по её мнению, он является «стратегическим оружием России». Ницой уверена, что с помощью образа доброго медведя Россия навязывает миру ложное представление о себе.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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