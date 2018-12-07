Вице-губернатор Псковской области написал правовой диктант

Псков, , 23:24 — REGNUM В Пскове сегодня, 7 декабря, на юридическом факультете Псковского государственного университета около 200 человек написали всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служье вуза.

Вместе со студентами диктант написал заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Также в акции приняли участие члены Совета Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, помимо ПсковГУ, юридический диктант также писали в Псковском филиале Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, акция проходит во всех субъектах России. Написать диктант может любой желающий в возрасте от 14 лет. Итоги диктанта обсудят 11 декабря, каждый участник получит сертификат и информационный материал по допущенным ошибкам.