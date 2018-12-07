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В ещё одном городе Украины запретили продавать алкоголь военным

Общество

Местных жителей лишили серьёзной статьи доходов

Десна, Украина, 7 декабря 2018, 23:38 — REGNUM  В посёлке Десна Черниговской области, который находится возле крупнейшего учебного центра ВСУ, ввели запрет на продажу алкоголя людям в военной форме, сообщило 7 декабря информационное агентство «УНИАН».

"Решение было принято после обращения начальника Деснянского гарнизона и в рамках введения военного положения. Физические лица-предприниматели и магазины военторга, работающие на территории поселка, восприняли запрет с пониманием», — заявила секретарь Деснянского поселкового совета Нина Рудь.

Запрет вступил в силу с 5 декабря и продлится до завершения военного положения в стране.

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Напомним, ранее администрация прифронтового города Авдеевка, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, призвала местных жителей не нарушать «сухой закон» и не покупать спиртные напитки боевикам ВСУ.

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Отметим, представители ДНР и ЛНР регулярно сообщают об инцидентах с участием пьяных украинских силовиков.

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Алкоголизм и борьба с ним
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