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Украинские чиновники блокируют растаможку иностранных авто

Общество

Действиям чиновника дадут оценку компетентные органы

Киев, 8 декабря 2018, 00:04 — REGNUM  Украинская таможня заблокировала оформление более 700 автомобилей, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, 7 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, оформление транспортных средств остановлено с 3 декабря:

«Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС (государственной фискальной службы — ИА REGNUM ) Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной — вымышленная ним новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто», — рассказала Южанина.

Она отметила, что планирует вмешаться в ситуацию, а также обратиться за помощью в антикоррупционные органы.

Напомним, с 26 ноября по 2 декабря на Украине растаможили всего 74 автомобиля.

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Многие украинские владельцы отправились в Польшу чтобы снять свои автомобили с регистрации, продать их, или просто бросить на ближайшей парковке.

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