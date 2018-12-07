Atari замахнулась на ремастер культового 3D-шутера Blood

Нью-Йорк, США, , 23:11 — REGNUM Компании Atari и Nightdive Studios планируют выпустить ремастер (переработанную в соответствии с современными реалиями версию старой игры) культового 3D-шутера 90-х годов XX века Blood. Об этом 7 декабря сообщил портал CGMagazine.

Разработчики из Nightdive Studios заявили, что они намерены при создании ремастера сохранить все качества игры, которые сделали её такой особенной. Продюсер Даниэль Грейсон заявил, что Blood требуются лишь незначительные обновления, которые предоставят современной аудитории лучшие впечатления и ощущения.

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Напомним, релиз игры Blood состоялся в мае 1997 года, её разработкой занималась компания Monolith Productions. В основе шутера лежал «движок» (базовая программа игры) Build Engine, на основе которого был создан другой культовый шутер — Duke Nukem 3D.

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