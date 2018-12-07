Microsoft намерена подписать на Xbox Game Pass пользователей всех платформ

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Компания Microsoft намерена увеличить количество подписчиков сервиса Xbox Game Pass с миллионов до миллиардов. Об этом 7 декабря сообщил портал MCV.

Это заявил на форуме Barclays руководитель подразделения Xbox компании Фил Спенсер. Он отметил, что в планах Microsoft расширить аудиторию Xbox Game Pass не только за счет пользователей PC, но и за счет всех других существующих платформ.

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Напомним, впервые о том, что доступ к Xbox Game Pass получат пользователи PC заявил генеральный менеджер Microsoft Аарон Гринберг в января 2018 года. Сейчас сервис насчитывает более 100 игр, среди которых, в частности, находятся Forza Horizon 4, State of Decay 2, Sea of Thieves, Gears 5 и Halo Infinite.

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