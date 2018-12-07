Медицинская помощь рядом с домом: городские врачи стали земскими докторами

Нариманов, Астраханская область, , 22:45 — REGNUM В Астраханской области штат Наримановской районной больницы пополнился двумя опытными специалистами благодаря программе «Земский доктор». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе больницы, ими стали анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог из Кировской больницы.

В ноябре к коллективу больницы присоединились анестезиолог-реаниматолог Шамиль Алиев и заведующая акушерско-гинекологическим отделением Оксана Новикова. Они уже обладают впечатляющим послужным списком: Шамиль Алиев работал в Камызякской районной больнице и больше пяти лет — в Кировской (городская больница №3 имени Кирова в Астрахани), где был заведующим отделением реанимации. Стаж работы Оксаны Новиковой составляет 15 лет. За это время работала в Икрянинской районной больнице, в больнице посёлка Буруны и заведовала отделением в Кировской больнице.

В больнице выбор именно этих кандидатов объяснили их предыдущим опытом. За привлечение и подбор врачей отвечает администрация медицинского заведения и главный врач Александр Журихин. Его заместитель по медицинской части Нуржамал Зогова считает, что от работы медиков и районной больницы зависит качество жизни местного населения. Поэтому для работы здесь подбирают опытных профессионалов — таких, как новые врачи.

«Врач анестезиолог-реаниматолог участвует не только при оперативном вмешательстве. Тяжелейшие критические состояния больного: коматозные, при остром болевом синдроме, отравлениях, острой дыхательной недостаточности, острой сердечной недостаточности также требуют срочных грамотных реанимационных мероприятий», — рассказала Нуржамал Зогова, добавив, что больница гордится своим квалифицированным персоналом, который проводит такие сложные медицинские манипуляции.

С того момента, как новые специалисты пополнили штат больницы, прошло уже более месяца, которые в районной больнице были насыщены событиями. Шамиль Алиев рассказал, что уже в первые дни своей работы провёл несколько операций — как полостных, так и лапароскопических, то есть не требующих больших разрезов. Оборудование на новом рабочем месте анестезиолог одобрил:

«В больнице есть все необходимое медицинское оборудование. Она не уступает городской как в наличии медицинской техники, так и в наличии квалифицированных кадров, в отделениях проведен ремонт, приобретен новый отличный операционный стол, очень хорошая лапороскопическая стойка, послеоперационные палаты оснащены аппаратами индивидуальной вентиляции легких, подачи кислорода, мониторинга артериального давления, температуры и многое другое. Даже не ожидал», — признался Алиев.

Заведующая акушерско-гинекологическим отделением Оксана Новикова также оценила и современное оборудование, и ремонт, и квалификацию сотрудников. С самого начала работы она поделилась планами, которые должны улучшить жизнь местного населения:

«Мы планируем сотрудничать со всеми медучреждениями района, сделать регулярными выезды в села для проведения профосмотров, консультаций, выявлять женщин, нуждающихся в оперативном лечении, и решать эти вопросы», — рассказала она.

По мнению руководства больницы, нововведения и тщательный подбор персонала должны избавить местных жителей выезжать за пределы района за квалифицированной медицинской помощью.