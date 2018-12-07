Путин рассказал о встречах с медведями в тайге

Москва, , 22:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями. Церемония состоялась сегодня, 7 декабря, в Москве.

Глава государства вручил награду победителю в номинации «Лучшая экспедиция по России» Игорю Спириденко — руководителю проекта «Борт Тюрикова. Возвращение».

Глава государства вспомнил о своих походах по диким местам в России.

«Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлечённости своим делом — это мужества требует. Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как‑то перемещаться, понимаете. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем», — рассказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что работа эта очень интересная и захватывающая. Она также помогает людям понять, кто они такие, откуда и куда идут.

«Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», — сказал президент Путин.

Он пожелал как можно шире распространять результаты такой работы, так как общество очень мало об этом знает.