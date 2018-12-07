Астраханцы во второй раз написали Всероссийский правовой диктант

Астрахань, , 20:51 — REGNUM В Астрахани 7 декабря во второй раз прошла акция «Всероссийский правовой диктант». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в 12:00 все желающие проверить уровень своей юридической грамотности собрались в главном корпусе Астраханского государственного университета.

Диктант представляет собой 30 тестовых заданий, на выполнение которых отводится час. Пройти тестирование можно до 10 декабря в режиме онлайн. Итоги будут подведены после окончания акции, все участники получат сертификат и материалы по допущенным ошибкам.

Организатором акции выступила Ассоциация юристов России. Цель диктанта — оценить уровень правовой грамотности населения и повысить мотивацию граждан в изучении права. Диктант проводится второй год подряд. 7 декабря 2018 года для очного тестирования было открыто 800 площадок во всех регионах. Проверить свои знания пришли более 40 тысяч человек.