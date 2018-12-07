В Северодонецке из-за гриппа отменили занятия в школах

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР

Северодонецк, ЛНР, , 20:45 — REGNUM С 10 декабря 2018 года в школах города Северодонецк, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, отменены занятия, сообщило 7 декабря информационное агентство УНН.

Решение было принято:

«В связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования», — сказано на официальном сайте городского совета.

Карантин продлится ориентировочно до 16 декабря.

Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, в Харьковской области были закрыты на карантин 30 школ, в ещё 16 заведениях карантин введён частично.

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По официальным данным, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на Украине меньше эпидемического порога на 2%, в то время как в ДНР этот показатель ниже в 2,4 раза.

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