Пятница, 7 Декабря 2018 года
20:22:50 МСК

ООН: Число интернет-пользователей достигло 50% населения Земли

Общество

К концу 2018 году более половины человечества станет пользователями сети

ООН: Число интернет-пользователей достигло 50% населения Земли
rawpixel
В сети

Женева, Швейцария, 7 декабря 2018, 19:57 — REGNUM  Число людей, являющихся пользователями интернета, к концу 2018 года превысит половину населения Земли. Об этом сообщил 7 декабря Международный союз электросвязи — специализированное учреждение ООН.

Согласно оценкам, к концу текущего года доступ к интернету получат 3,9 млрд человек, что составляет 51,2% жителей планеты.

Комментируя публикацию этих данных, генеральный секретарь Союза Хоулинь Чжао назвал преодоление 50-процентного порога «важным шагом на пути к более инклюзивному глобальному информационному обществу».

Вместе с тем он отметил, что ещё очень много людейво всем мире «ждут возможности воспользоваться достижениями цифровой экономики». В этой связи он призвал все страны поддерживать развитие инноваций в технологиях и бизнесе, чтобы «цифровая революция не оставила никого без сети».

Согласно данным организации, за период с 2005 года доля интернет-пользователей в развитых странах увеличилась с 51,3% до 80,9%, в развивающихся — с 7,7% до 45,3%. В том числе в странах Африки этот показатель вырос с 2,1% до 24,4%.

К концу 2018 года в странах Европы уровень проникновения интернета будет составлять 79,6%, в Северной и Южной Америке — 69,6%, в государствах СНГ — 71,3%, в арабских странах — 54,7%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить