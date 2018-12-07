ООН: Число интернет-пользователей достигло 50% населения Земли

Женева, Швейцария, , 19:57 — REGNUM Число людей, являющихся пользователями интернета, к концу 2018 года превысит половину населения Земли. Об этом сообщил 7 декабря Международный союз электросвязи — специализированное учреждение ООН.

Согласно оценкам, к концу текущего года доступ к интернету получат 3,9 млрд человек, что составляет 51,2% жителей планеты.

Комментируя публикацию этих данных, генеральный секретарь Союза Хоулинь Чжао назвал преодоление 50-процентного порога «важным шагом на пути к более инклюзивному глобальному информационному обществу».

Вместе с тем он отметил, что ещё очень много людейво всем мире «ждут возможности воспользоваться достижениями цифровой экономики». В этой связи он призвал все страны поддерживать развитие инноваций в технологиях и бизнесе, чтобы «цифровая революция не оставила никого без сети».

Согласно данным организации, за период с 2005 года доля интернет-пользователей в развитых странах увеличилась с 51,3% до 80,9%, в развивающихся — с 7,7% до 45,3%. В том числе в странах Африки этот показатель вырос с 2,1% до 24,4%.

К концу 2018 года в странах Европы уровень проникновения интернета будет составлять 79,6%, в Северной и Южной Америке — 69,6%, в государствах СНГ — 71,3%, в арабских странах — 54,7%.