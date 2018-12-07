СБУ пресекла нелегальную трансляцию российских телеканалов

Кировоград, Украина, , 20:18 — REGNUM В Кировограде (переименован в Кропивницкий — ИА REGNUM ) сотрудники СБУ заблокировали ретрансляцию запрещённых на Украине российских телеканалов, сообщила 7 декабря пресс-служба ведомства.

По словам представителей спецслужбы, один из местных провайдеров предоставлял населению возможность смотреть восемь российских телеканалов. Теперь люди этого лишены.

«По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирование российских телеканалов на Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в государстве», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 7 декабря в Ивано-Франковской области запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта», то есть песни, фильмы, музыку. Местные власти считают, что таким образом они борются с разжиганием межнациональной розни.

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Отметим, ранее на Украине запретили восемь российских книг, поскольку в них авторы тиражируют «антиукраинский миф» о решающем вкладе России и русских в победу над фашизмом.

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