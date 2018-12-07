Жители Марий Эл написали правовой диктант на площадке МарГУ

Йошкар-Ола, , 19:49 — REGNUM Жители Марий Эл смогли принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте на площадке Марийского государственного университета (МарГУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Диктант был организован при поддержке Марийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Межрегионального открытого социального института.

В рамках первого этапа, в котором желающие могут принять участие на официальном портале акции с 3 по 10 декабря, диктант написали более 500 студентов вузов, техникумов и колледжей. На площадке МарГУ 7 декабря юридическую грамотность проверили 236 жителей республики.

Участников диктанта поприветствовали заместитель начальника управления министерства юстиции РФ по Марий Эл Татьяна Русских, заместитель министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл Юрий Соловей, председатель исполнительного комитета Марийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Игорь Загайнов.

Итоги акции будут подведены в течение декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акция проводится для повышения мотивации различных слоев населения в изучении права, популяризации Конституции Российской Федерации в год 25-летия принятия Основного закона государства. В итоге будет получена объективная информация об уровне правовой грамотности населения России.

Написать диктант может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. Каждый участник получит именной сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.